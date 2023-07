Den originale TMNT-serien blir snart tilgjengelig på Paramount+.

HQ

Den klassiske serien fra 1987 om den nå veletablerte Teenage Mutant Ninja Turtles er kjøpt opp av Nickelodeon. Dette ifølge serieskaper Kevin Eastman som nylig avslørte oppkjøpet under San Diego Comic-Con.

Avtalen innebærer at Teenage Mutant Ninja Turtles vil begynne å strømmes via Paramount+, i tillegg til å sendes på Nickelodeons ulike TV-kanaler i fremtiden. Under en paneldiskusjon etter avsløringen ble det også gjort klart at avtalen omfatter alle 193 episodene.

Kommer du til å se dem?

Takk, Deadline.