Den overnaturlige altmuligmannssimulatoren The Lift lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S i 2027

Det ser ikke ut til at utstillingsvinduene avtar i disse dager. Vi hadde en jevn påskeuke, men allerede er vi tilbake til den nesten ukentlige utstillingsfrekvensen takket være Triple-i Initiative Showcase.

Med tonnevis av fantastiske avsløringer og kunngjøringer som ble delt, fikk vi i løpet av showet møte den kommende overnaturlige handyman-simulatoren fra utvikleren Fantastic Signals igjen, da The Lift ble presentert under arrangementet.

Spillet skal utgis av tinyBuild, og er laget av tidligere Pathologic 2- og Ori and the Will of the Wisps-utviklere, og det blir sett på som en "førstepersons, fortellingsdrevet, overnaturlig altmuligmann-simulator" der målet er å renovere det som en gang var menneskehetens mest avanserte forskningsanlegg, kjent som Instituttet.

For å fullføre denne enorme oppgaven må spillerne renovere hver etasje i anlegget, og jobbe i sitt eget tempo for å løse de unike utfordringene som blir presentert. Det kan være reparasjoner av møbler eller til og med elektrotekniske oppgaver. Ellers er vi lovet utforskningsmuligheter, der spillerne vil kunne møte uvanlige karakterer, finne skjulte områder, fullføre oppdrag og på andre måter finne ut av instituttets historie.

Med alt dette i tankene bekreftet Fantastic Signals på utstillingsvinduet at The Lift vil lanseres i 2027, og at det vil få en samtidig lansering på PC, PS5 og Xbox Series X / S. Sjekk ut den siste traileren for spillet nedenfor.