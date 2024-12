Den paralympiske komiteen bekrefter på nytt den urettferdige og grusomme diskvalifiseringen av maratonløperen Elena Congost i Paris 2024

HQ

Elena Congost, en spansk friidrettsutøver som vant medaljer i Paralympics i 2012 og 2016, ble urettferdig fratatt bronsemedaljen i maraton T12 i Paris 2024 fordi hun brøt én regel: Hun slapp ut linen som var koblet til guiden hennes.

Congost, som er synshemmet, løp sammen med sin guide Mia Carol. Regel 7.9 i World Para Athletic Rules and Regulations sier at utøverne må beholde båndet under hele løpet. Men bare noen få meter før mål snublet Carol. For å hjelpe ham, slapp Congost linen et øyeblikk.

Teknisk sett brøt hun regelen om ikke å slippe båndet, men hadde hun ikke gjort det, kunne guiden hennes ha falt i bakken. Så ikke bare var diskvalifiseringen hennes grusom, den ga heller ikke mening, ettersom den fjerde løperen, japanske Misato Michishita, var tre minutter bak.

Congost var naturligvis sønderknust etter å ha blitt nektet bronsemedalje, og anket avgjørelsen til Den internasjonale paralympiske komité. Men uten resultat: Komiteen anser saken som avsluttet.

Andrew Parsons, president i den paralympiske komiteen, sa under et besøk i Spania nylig at saken hennes "vil være et eksempel for å se om denne regelen må endres", ettersom "det var tydelig at hun ikke søkte noen urettferdig fordel".

Han minner også om at det ikke er opp til komiteen, men til World Para Athletics, et forbund innenfor komiteen, som må gjennomgå reglene sine.

Men "innenfor komiteen er den saken avsluttet. Elena vil forfølge andre juridiske veier, og hun er i sin fulle rett".

"Noen ganger betyr ikke det å gjøre ting riktig å bli belønnet"

Etter den omfattende kritikken tildelte den spanske paralympiske komiteen Congost et stipend tilsvarende en bronsemedalje.

"Min eldste sønn, som er seks år, forsto ikke hva som foregikk. Han spurte: "Hvorfor har du blitt straffet for å hjelpe ham? Som mor prøver jeg alltid å lære bort at hvis noen trenger hjelp, så må du hjelpe dem", sier Congost til CNN.

"Jeg måtte forklare at det finnes urettferdighet i verden, og at det å gjøre ting riktig noen ganger ikke betyr at man blir belønnet". I et senere intervju med EFE innrømmet hun at hun ville gjort det igjen, selv om det var en rival som falt.