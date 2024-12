Den rørende reaksjonen da Tiger Woods' sønn slo sin første hole-in-one foran sin far

HQ

Tiger Woods, den mest anerkjente golfspilleren i sin generasjon, har overført sin lidenskap for golf til sønnen Charlie Woods, som ble født i 2009. Nå, 15 år gammel, har Charlie Woods tiltrukket seg alle kameraer da han har slått sin første hole-in-one.

Det var under PNC Championship, også kjent som Father/Son Challenge, en oppvisningsturnering støttet av PGA, som spilles over to dager i Orlando, og som spilles med en vinner av et majormesterskap eller The Players Championship sammen med et familiemedlem. Tiger og Charlie Woords spilte den, men de tapte for Bernhard Langer og hans sønn Stegan Langer.

Tiger Woods er tilbake på gresset, men han er fortsatt på bedringens vei etter den nesten fatale bilulykken i februar 2021. Han har gjennomgått ryggoperasjoner flere ganger, sist gang i september i fjor, og Woods sa at han "ikke var i nærheten av konkurranseform", som BBC skrev, men at han likte å spille sammen med sønnen og nyte hverandres selskap.

Og selv om de ikke vant, gjorde de en nesten feilfri turnering. Reaksjonen hans på sin første hole-in-one, der han går gjennom noen stadier av vantro før han innser hva han har gjort og faller i armene på faren, er ubetalelig.