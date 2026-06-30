Den sannsynlige neste britiske statsministeren, Andy Burnham, bekrefter planene om å åpne et kontor i nr. 10 North

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Selv om statsministeren representerer hele Storbritannia, har han sitt politiske hovedkvarter i London, hvor han bor i nr. 10 Downing Street. Den ikoniske boligen har vært kjent som statsministerens hjem i århundrer, men det ser ut til at mannen som uten tvil vil bli den neste statsministeren, Andy Burnham, har til hensikt å endre på dette ved å åpne et «No. 10 North» i Manchester.

Ifølge BBC News vil «No. 10 North» være en del av Burnhams satsing på å omfordele makten over hele Storbritannia, og statsministerkandidaten omtaler dette som «den største maktombalanseringen landet vårt noensinne har sett».

Med tanke på at Burnham vokste opp i Merseyside og var borgermester i Manchester i nesten et tiår før han forlot vervet for å starte sin statsministerkampanje, er det ikke akkurat noen stor overraskelse at han ønsker å konsolidere noe av denne potensielle makten i det som uten tvil er Englands nest største by. Selv om innbyggerne i Birmingham vil bestride den siste påstanden, vil et «No. 10 North» med base i Manchester helt sikkert gjøre det mye vanskeligere å argumentere mot at Manchester er Englands nest største by.

Når det gjelder de neste trinnene for Burnham, kan han, dersom Labour bestemmer seg for å utnevne ham til sin neste leder, bli innsatt som den neste statsministeren om et par uker, tidlig til midt i juli. Hvis det dukker opp en utfordrer, må dette vente til prosessen er fullført etter at parlamentets sommerferie er over, og statsministerembetet vil da bli overført i september.