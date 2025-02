Den siste A Minecraft Movie traileren er omtrent så merkelig som man kunne forvente

HQ

Warner Bros. og Mojang skal ha honnør for at hver gang vi ser en ny trailer for A Minecraft Movie, blir vi både forundret og litt sjokkert. Live-action-innspillingen av den enormt populære blokkverdenen er satt til å debutere på kino fra 4. april, og med det veldig, veldig nært, har en siste trailer for filmen gjort sin ankomst og forlot oss nok en gang blåst bort.

I traileren får vi vite mye mer om handlingen, blant annet at det var Jack Blacks Steve sin feil at han åpnet en portal til Nether og slapp grisemennene inn i oververdenen. Men så blir det som forventet merkelig, og vi ser Jason Momoa snakke med en rosa sau, bli sprengt i lufta av en Creeper, og slåss mot en kylling som blir ridd av en babyzombie i en boksering... Og for å toppe det hele, kjører Jennifer Coolidge på en landsbyboer med bilen sin i den virkelige verden, for hvorfor skulle ikke det skje?

Ta en titt på den minneverdige, rare, morsomme og merkelige A Minecraft Movie traileren nedenfor, hvis du tør...