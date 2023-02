Den siste demoen til Wo Long: Fallen Dynasty er nå tilgjengelig

HQ

Med nøyaktig en uke igjen til utgivelsen av Wo Long: Fallen Dynasty, ønsker både studio Team Ninja og utgiver Koei Tecmo å heve spillernes humør ved å gi ut en ny offentlig demo som nå er tilgjengelig for PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One og PC. Denne nye gratis prøveversjonen av spillet vil også tillate overføring av lagringsdata for de som skaffer det fullstendige spillet og vil være tilgjengelig fra i dag til mandag 27. kl. 09:00.

I demoen vil spillerne kunne nyte de to første kapitlene i Three Kingdoms fantasy-eposet og også benytte seg av online flerspillerfunksjoner. I tillegg, bare for å prøve ut demoen og overføre lagringsfilen, vil de få "Crouching Dragon Helmet" -elementet, og de som skaffer spillet før 16. mars vil også motta "Baihu Armour".

Wo Long: Fallen Dynasty vil også være en av dag én-titlene på Xbox Game Pass på både konsoller og PC. Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor.