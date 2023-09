Den siste episoden av Attack on Titan sendes i november.

HQ

Avslutningen på Attack on Titan sendes 4. november. Vi har nylig mottatt en ny promotrailer som bekrefter nettopp dette, men dessverre er den på japansk, så vi kan ikke få for mange detaljer fra dialogen.

Vi antar at dette blir det endelige oppgjøret mellom Eryn - som er i ferd med å ødelegge verden - og teamet bestående av Armin, Mikasa, Reiner, Annie og stort sett alle andre som har overlevd til nå.

Det er en spesialepisode, så vi forventer en lengre spilletid. Den siste episoden kom ut i mars og var på rundt en time. Vi har ventet i noen år på at animeens siste sesong skal ta slutt nå, og den siste episodetittelen bør virkelig være den siste, for nå begynner det å bli latterlig. "Attack on Titan Final Season: The Final Chapters Special 2" er bare dumt.

Gleder du deg til å se slutten på Attack on Titan?