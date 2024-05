Den siste episoden av Gavin and Stacey kommer denne julen

HQ

Med tanke på at det ikke har kommet noe vesentlig nytt på Gavin and Stacey på flere år, skulle man kanskje tro at serien var over for en stund siden, men det er den tydeligvis ikke.

James Corden og Ruth Jones har avslørt at de er ferdige med arbeidet med det som blir kalt komiseriens siste og avsluttende film noensinne. Den kommer ut senere i år, på BBC One og BBC iPlayer, nærmere bestemt 1. juledag.

Handlingen i denne finalen er ennå ikke kommunisert, men Corden og Jones delte følgende kommentar: "Vi skal ha: En kylling bhuna, lam bhuna, reke bhuna, sopp ris, pose med chips, keema naan, ni poppadoms og den siste episoden av Gavin and Stacey noensinne!!!"

Det er ikke sagt noe om rollebesetningen, men det virker rimelig å anta at de faste gjengangerne vil være tilbake, inkludert Joanna Page, Matthew Horne, Alison Steadman, Larry Lamb, Rob Brydon, og selvfølgelig Corden og Jones også.

Kommer du til å se den siste episoden av Gavin and Stacey?