Den siste overraskelsen gjør denne AAA-Mario-fanvideoen enda mer viral

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Det er bare noen få timer igjen til Nintendo Direct i juni 2026, et arrangement som regnes som årets viktigste når det gjelder kunngjøringer for brukere av Nintendo Switch og Switch 2. Og hvis det er én ting som hjelper oss å få tiden til å gå mens vi venter, er det å dele vår kjærlighet til Mario på alle mulige måter. Ryan Stewarts «AAA Mario»-fanprosjekt er en av dem.

Videoen får stadig flere fans for hvert minutt som går siden den ble sluppet, og den viser en 3D-versjon av Mario som ser ut til å være inspirert av den nylige 007 First Light, der rørleggeren infiltrerer Bowsers slott for å beseire Koopa-kongen. Selvfølgelig er prinsesse Peach der for å hjelpe ham, akkurat som Moneypenny, og hans skurkaktige skygge er aldri langt unna.

I denne sammenheng er videoen allerede på vei mot storhet, da den nyeste versjonen, i tillegg til å inneholde stemmene til Adam Asenko som Mario og Ariel Hack som Peach, nå inneholder ingen ringere enn Debra Wilson som Toadsworth, en legende innen stemmeskuespill som du nylig kan høre i Mouse P.I. for Hire, The Legend of Vox Machina eller TV-serien Among Us, samt se henne bli vekket til live i Star Wars Jedi: Fallen Order og Survivor. Vi hadde til og med gleden av å intervjue henne i forkant av lanseringen av War of Wakanda DLC for Marvel's Avengers, som du kan se nedenfor.

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Du finner AAA Mario-videoen nedenfor. Vil du gjerne se et 3D-Mario-spill som dette?