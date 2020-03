Mange Ghost in the Shell-fans har vært ganske tydelige på at den nye serien ser litt for generisk og trist ut, men enten man vil det eller ei så kommer Ghost in the Shell: SAC_2045 og i den seneste - og siste traileren - avsløres det at actionserien slippes den 23. april. Traileren kan du sjekke ut nedenfor.

