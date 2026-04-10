Den skotske golfspilleren Robert MacIntyre risikerer disiplinærtiltak for sammenbruddet under Masters i Augusta

Den skotske golfspilleren Robert MacIntyre, rangert som nummer åtte på PGA-touren, har blitt kritisert for sin respektløse oppførsel. Han viste langfingeren til kameraet mens han kjempet i Augusta National, sendte ballen kontinuerlig i dammen og gjorde en firedobbelt bogey som førte til at han falt til bunns på ledertavlen, og endte med 8+ etter den første dagen.

Han ble også sett slå til golfbanen med køllen i frustrasjon, noe som førte til at mange brukere på sosiale medier gjorde narr av ham og også kritiserte holdningen til 29-åringen.

MacIntyre nektet å snakke med media i går, og ifølge BBC kan han få disiplinærstraff for sin manglende oppførsel, ettersom Masters-arrangørene angivelig er kjent for sine strenge regler for oppførsel. Skotten var så høyt oppe som nummer fem på PGA-rankingen tidligere i år, og endte på fjerdeplass i Players Championship.