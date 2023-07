Den store, mektige bæsjen fra Conker's Bad Fur Day skal gjøres om til en enorm statue.

HQ

Hvis du noen gang har ønsket deg en enorm statue av The Great Mighty Poo fra Conker's Bad Fur Day, har vi gode nyheter til deg. First 4 Figures har kunngjort at de har bygget en massiv statue av den ganske ikoniske karakteren fra det twistede spillet, og det ser ut til at den er en drøy meter høy.

Statuen forestiller Conker's store kamp mot Poo, og selv om detaljrikdommen er imponerende, kan vi ikke se for oss at denne er så bra som et dekorativt element i rommet ditt. Ikke at vi er eksperter, selvfølgelig.

Statuen er snart tilgjengelig for forhåndsbestilling, og denne åpnes 3. august 2023. Det er ikke nevnt noe om den faktiske prisen på statuen akkurat nå, men skaperen tilbyr rabatt til alle som faktisk ønsker å kjøpe denne varen ved å gå hit.