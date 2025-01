Den tidligere amerikanske fotballspilleren Tiger Bech ble drept i angrepet i New Orleans

HQ

Det ødeleggende lastebilangrepet i New Orleans, under nyttårsfeiringen, tok livet av 15 mennesker og etterlot seg over tretti skadde. Lastebilen kjørte over flere mennesker i den populære Bourbon Street i Louisiana.

Blant de omkomne var Tiger Bech, en 28 år gammel tidligere amerikansk fotballspiller. Han spilte som receiver ved Princeton University, og noterte seg for 53 catches for 825 yards og tre touchdowns i løpet av tre sesonger, fra 2016 til 2018.

Tiger satset ikke på en fotballkarriere, men det gjorde hans yngre bror Jack. Jack Bech spiller i dag i det amerikanske collegefotballaget TCU Horned Frogs. På X beklaget han brorens bortgang: "Du inspirerte meg hver dag, og nå får du være med meg i hvert øyeblikk. Jeg har denne familien T, ikke vær redd. Dette er for oss."

Tigers tidligere trener i Princeton, Charles W. Caldwell, sa at "han var en 'Tiger' på alle måter, en voldsom konkurrent med endeløs energi, en elsket lagkamerat og en omsorgsfull venn. Vår siste samtale handlet om hvor stolt jeg var av den utviklingen han hadde vist i løpet av tiden på Princeton, og den suksessen han hadde etter endt utdanning. Min kjærlighet går til hele Bech-familien."