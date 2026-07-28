Den tidligere PlayStation-sjefen Shuhei Yoshida kritiserer Sonys beslutning om å legge ned Japan Studio

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Sony har de siste årene opplevd en lang rekke ganske spektakulære nedleggelser av spillstudioer, ikke minst Manchester Studio, London Studio, Firewalk Studios og senest Bluepoint Games. Det studioet som langvarige PlayStation-fans imidlertid ser ut til å ha vanskeligst for å akseptere, er det legendariske Japan Studio, som stengte dørene i 2021.

De sto bak elskede klassikere som Ape Escape, LocoRoco, Patapon og Gravity Rush, og var også med på å skape titler som PaRappa the Rapper. Videre må vi ikke glemme at Team Ico var en del av studioet.

En person som tydeligvis fortsatt sørger over nedleggelsen av dette hyperkreative studioet, er den tidligere PlayStation-veteranen Shuhei Yoshida, som tidligere var sjef for Sony Interactive Entertainment. I en tale på Computer Entertainment Developers Conference (via GamesRadar) forklarte han at Sonys beslutning om å legge ned studioet var utrolig:

«Spillere fra hele verden har sagt at det er utrolig at Sony skulle legge ned Japan Studio. Japan Studio ga ut massevis av spill, kreative spill, ikke sant? På den tiden sa jeg noe lignende.»

Selv om noen av de ansatte fra Japan Studio fant nye jobber hos Team Asobi, forlot et stort antall kjente navn Sony som følge av dette – noe vi rapporterte om den gangen – og VGC skriver at «det store flertallet» ble sagt opp. Ifølge Yoshida var årsaken at Sony ønsket å slutte å produsere mindre titler for å fokusere på AAA-spill, og det var ikke noe Japan Studio drev med:

«På den tiden, som utviklingssjef, var jeg bekymret for [Keiichiro] Toyama [skaperen av Silent Hill] og de andre japanske utviklerne ved Japan Studio. Men selv om de kom med mange kreative ideer, var ikke spillene de laget av stor skala.»

Yoshida innrømmer også «PlayStation ønsket å øke maskinvaresalget med spill som God of War og Uncharted», en beslutning som til slutt førte til nedleggelsen av Japan Studio for fem år siden. Det er ingen tvil om at dette gikk på bekostning av de mindre, unike japanske spillene som mange elsket. Siden den gang har Sony tilsynelatende fortsatt å fokusere på stadig større live-service-produksjoner, noe som har resultert i et synkende antall spillutgivelser.

Om dette var en god eller dårlig beslutning fra Sonys side, er fortsatt gjenstand for livlig debatt. Hva mener du? Har Yoshida rett i at det var utrolig, eller er fokuset på AAA-spill alene den beste veien fremover for PlayStation?