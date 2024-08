Den tredje delen av Final Fantasy VII Remake vil ha en enda bedre versjon av Queen's Blood

HQ

Queen's Blood, som Gwent før det, klarte å være en av hovedattraksjonene i et viltvoksende RPG. Minispillet viste seg å være lett å lære, men vanskelig å mestre, noe som førte til at spillerne brukte ekstra timer i spillet for å bygge sine beste kortstokker.

Hvis du var bekymret for at neste del av Final Fantasy VII-nyinnspillingstrilogien ikke vil ha Queen's Blood, frykt ikke, da et panel fra en nylig anime-konvensjon ga oss nyheten om at vi ville se en bedre versjon av minispillet som kommer når den tredje delen er klar til utgivelse.

Genki_JPN oversatte en del av panelet der spillregissør Naoki Hamaguchi sa "akkurat nå forbereder vi en oppgradert, enda bedre versjon av Queen's Blood for neste tittel." Så det kan du glede deg til når vi ser avslutningen på denne tilbakekomsten til Final Fantasy VII.