Den tyske regjeringen vil at utviklere skal lage spill som Baldur's Gate III

Du er kanskje ikke klar over at den tyske regjeringen for tiden investerer en god del penger for å stimulere til spillutvikling i landet. På German Computer Game Awards eller Deutscher Computerspielpreis kan tyske utviklere til og med vinne pengepremier i tillegg til et trofé.

Baldur's Gate III fikk en seier (men ingen penger) under prisutdelingen for beste internasjonale spill, noe som fikk den parlamentariske statssekretæren i Tysklands forbundsdepartement for økonomi og klima, Michael Kellner, til å ønske at tyske studioer skulle lage spill som Larians mesterverk.

"Som føderal regjering ønsker vi å gi et viktig bidrag til dette gjennom vår nye spillfinansiering. Finansieringen skal bidra til at spill som årets beste internasjonale spill også blir utviklet i Tyskland," sa Kellner (takk, PCGamer).

Storbritannia, Frankrike og andre regioner har sett sine spillindustrier vokse takket være føderale finansieringsprogrammer. Med tiden vil vi kanskje se at Tyskland også blir et kraftsenter for spill.