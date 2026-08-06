Den ugandiske fotballstjernen David Owori ble slått i hjel under et ran i Kampala

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David Owori, midtbanespiller i SC Villa i den ugandiske Premier League og på det ugandiske landslaget, er blitt myrdet etter å ha blitt slått i hjel under et antatt ran i nærheten av hjemmet sitt i Ugandas hovedstad, Kampala. Ifølge politiet ble Owori overfalt tirsdag kveld da han satte seg imot et forsøk på å stjele mobiltelefonen hans. Gjerningsmennene slo fotballspilleren med brostein, noe som påførte ham livstruende skader, og han døde noen timer senere på sykehuset.

Nyheten har sjokkert landet, da han var en av de mest kjente fotballspillerne i landet og kaptein for SC Villa, et lag som i 2024 vant sin første tittel i Ugandas Premier League på 20 år. Det ble holdt ett minutt stillhet i parlamentet onsdag, og befolkningen krever økt sikkerhet og strengere straff for kriminelle, ettersom kriminaliteten øker i Kampala.

For bare noen uker siden ble en annen fremtredende idrettsutøver, rugbyspilleren Sydney Gongodyo, også drept av en folkemengde i Kampala.

En annen fotballspiller, Rogers Ssebyondya, har dødd denne uken i Uganda, denne gangen av uhell, etter at han under en kamp kolliderte i luften med en målvakt, landet uheldig og pådro seg livstruende skader.