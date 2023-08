Den "umulige" Hades-utfordringen ble slått på under en time

HQ

Det kan være vanskelig nok å slå Hades på vanlig måte, men hvis du virkelig ønsker å teste deg selv, kan du legge til modifikatorer for å gjøre spillet vanskeligere, for eksempel en tidsbegrensning for hvert nivå, ekstra evner for bosser og mer. Disse modifikatorene kalles Heat, og hvis du aktiverer alt til maks, kan du nå 64 heat.

Uten modding antas dette å være så godt som umulig å klare, og YouTuberen Haelian har lastet opp en video om hvorfor sannsynligheten for at du klarer å slå spillet på den vanskelighetsgraden er altfor liten.

Åtte dager etter at videoen ble publisert, kom Hades speedrunneren Angel1c og slo spillet på denne vanskelighetsgraden etter mindre enn en times forsøk. Angel1c er litt av en legende i Hades-miljøet, ettersom hun tidligere har slått spillet på 62 og 63 Heat.

"Tusenvis på tusenvis av forsøk, nesten et år siden jeg mislyktes på 63 og 64 som fikk så mye oppmerksomhet. Og endelig er det faen meg her", skriver Angel1c i bildeteksten til YouTube-videoen sin. "Jeg skjelver fortsatt mens jeg skriver dette, jeg forventet ikke at det skulle skje i det hele tatt med tanke på at jeg ikke har spilt på så lenge ... Jeg er så stolt av meg selv.

51 minutter med forsøk, for å oppnå en flaks som kanskje er uoppnåelig etter tusenvis av timer. Man skal aldri si aldri, antar jeg", fortsetter hun i en annen opplasting. Dette betyr ikke at Haelian nødvendigvis tok feil, bare at Angel1c hadde superflaks og beviste at man kan overvinne oddsen med besluttsomhet.