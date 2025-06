Denis Villeneuve bekreftet som regissør for neste Bond-film

HQ

Vi vet fortsatt ikke hvem som skal spille den neste James Bond - en franchise som nå tilhører Amazon. Det vi imidlertid vet er hvem som skal regissere. Ifølge Deadline er Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Dune og Dune: Part Two) bekreftet til å ta på seg rollen, i tråd med de siste ryktene.

Valget av Villeneuve tyder på at den neste James Bond-filmen sannsynligvis vil ta en god stund, ettersom han for tiden jobber med den tredje Dune-filmen, som ikke vil bli utgitt før i desember 2026. Det er sannsynlig at den neste Bond-filmen ikke kommer før tidligst i 2028.

Villeneuve selv ser på oppdraget som en ære og sier i en offisiell uttalelse :

"Noen av mine tidligste kinominner er knyttet til 007. Jeg vokste opp med å se James Bond-filmer sammen med min far, helt siden Dr. No med Sean Connery. Jeg er en innbitt Bond-fan. For meg er han hellig territorium. Jeg har til hensikt å hedre tradisjonen og åpne veien for mange nye oppdrag i fremtiden. Dette er et enormt ansvar, men også utrolig spennende for meg og en stor ære. Amy, David og jeg gleder oss veldig til å bringe ham tilbake til lerretet. Takk til Amazon MGM Studios for tilliten."

