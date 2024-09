Denis Villeneuve gir nye detaljer om Dune: Messiah

HQ

Mens Dune: Part Two ga en fantastisk avslutning på historien i den originale boken, ser det ut til at Denis Villeneuve ikke er ferdig med å spre sand overalt ennå. Han vil vende tilbake til Arrakis med en ny film, og han jobber for tiden med manuset til den tredje filmen.

I en samtale med Variety holdt Villeneuve kortene tett til brystet, og avslørte ikke hvor langt han er kommet med manuset. Med tanke på hans kjærlighet til kildematerialet kan vi imidlertid forestille oss at han er godt i gang med det.

Det er fortsatt god tid til vi får se Dune: Messiah, ettersom filmen etter alt å dømme kommer i desember 2026. Alle fans som forventer enda større kamper og mer action i den tredje filmen bør kanskje tone ned forventningene, for Dune: Messiah-boka byr på en merkelig reise.