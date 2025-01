Denis Villeneuve gjentar at Dune: Messiah er hans siste Dune-film

HQ

Etter at Denis Villeneuves Dune: Part Two kom ut, trodde vi alle at vi ville være ferdige med Arrakis for en stund, og selv om regissøren hadde drømmen om Dune: Messiah i støbeskeen, ville det ta en stund før vi fikk se den.

Planene endret seg imidlertid, og Villeneuve bestemte seg for å gjøre det med en gang. I en samtale med The Wrap avslørte Villeneuve at han gledet seg veldig til å vende tilbake til Arrakis. "Det var det jeg ble mest overrasket over", sa han. "Jeg følte at jeg ville trenge en pause etter del to. Jeg trodde at jeg ville ønske å skrive noen filmer eller gjøre et par ting før jeg gikk tilbake til Dune: Messiah. Men bildene som stadig dukket opp i tankene mine, appetitten er helt intakt. Det er den største overraskelsen. Jeg vil fortsatt tilbake til Arrakis."

Til tross for at Villeneuve ønsker å dra tilbake til det tørre ørkenlandskapet, vet han at dette blir hans siste gang med Frank Herberts univers. På spørsmål om det virkelig bare var én gang til, sa Villeneuve "Ja, etter det ville det blitt usunt."

Det er selvfølgelig fortsatt flere Dune-historier å filmatisere, og hvis Messias gjør det bra, vil WB utvilsomt være på jakt etter en filmatisering av Children of Dune og kanskje God Emperor of Dune, hvis vi kommer så langt, men det ser ikke ut til at Villeneuve kommer til å stå ved roret for noen av dem.