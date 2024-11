Denis Villeneuve mener Star Wars har "sporet av" som franchise

HQ

Å regissere en Star Wars-film høres ut som en drømmejobb for mange, men det er noe Denis Villeneuve er svært lite interessert i. Etter å ha laget de mye roste Dune-filmene, ønsker noen at Villeneuve også skal vekke litt liv i deres favoritt sci-fi-franchise.

Til The Hollywood Reporter sier han imidlertid at han ikke har noen intensjon om å regissere noe Star Wars. "Jeg var målgruppen. Jeg var 10 år gammel. Den gikk inn i hjernen min som en sølvkule. Jeg ble besatt av Star Wars," sa han, og forklarte hvordan han hadde en forkjærlighet for serien i sin ungdom. "Jeg mener, Imperiet slår tilbake er den filmen jeg har gledet meg mest til i hele mitt liv. Jeg så filmen en milliard ganger på lerretet... Jeg elsker Star Wars."

"Problemet er at det hele sporet av i 1983 med Jedi-ridderen vender tilbake", sa han. "Det viste seg å være en komedie for barn... Star Wars ble krystallisert i sin egen mytologi, veldig dogmatisk, det virket som en oppskrift, ingen flere overraskelser. Så jeg drømmer ikke om å lage en Star Wars, fordi det føles som om koden er veldig kodifisert."

Selv om mange fans fortsatt er knyttet til Star Wars, er det vanskelig å argumentere for at franchisen fortsetter å lete etter helt nye historier å fortelle. Villeneuve sa også at han ikke er noen Trekkie, så alt hans fokus for sci-fi ser ut til å ligge på Dune.