Denis Villeneuve oppfylte en døende manns siste ønske ved å la ham se Dune: Part Two før premieren

Dune: Part Two fortsetter å innta kinoene, og det ser ut til at alle elsker avslutningen på konflikten mellom Atreides og Harkonnen. Men takket være at filmen ble forsinket av Warner Bros. kan det hende at en døende kinofil ikke fikk sett filmen.

Josée Gagnon, som tar seg av den ikke navngitte mannen ved livets slutt, ble informert om at han gjerne skulle ha sett filmen, og at han var en ivrig elsker av filmer og Dune-universet. Gagnon la ut et innlegg på sosiale medier, og i løpet av en dag var hun i kontakt med Villeneuves team.

Tanya Lapointe, Villeneuves kone og filmens produsent, trodde mannen kanskje kunne fly ut til premieren eller være til stede i Montreal, men han kunne ikke flyttes noe sted. "Jeg sa: 'Du forstår ikke, han er på slutten, det er ikke mulig å flytte ham'", sier Gagnon til Global News.

Så Villeneuves assistent ble fløyet ut til sykehuset der mannen ble oppbevart. "Det var en kamp mot tiden, for fra dag til dag visste vi ikke om han ville klare seg. Han hadde bare noen få dager igjen", sier Gagnon. Heldigvis rakk assistenten frem i tide, og mannen fikk se filmen etter at en taushetserklæring var signert. Selv ikke USAs president kunne få så tidlig tilgang.

Dessverre døde mannen noen dager senere, men takket være Villeneuves team fikk han oppfylt sitt siste ønske.