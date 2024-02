Denis Villeneuve sier at filmatiseringer "ødelegger i forvandlingsprosessen".

Denis Villeneuve, regissøren av Dune og Dune: Part Two har snakket åpent om at når man adapterer et elsket verk, må man drepe deler av det opprinnelige prosjektet for å forvandle det til noe nytt.

I et intervju med Time sa Villeneuve "Når du adapterer, dreper du. Du ødelegger i transformasjonsprosessen. Når jeg går fra ordene til bildet, er denne tilpasningen min tilpasning, med min følsomhet."

"Jeg prøvde å være så usynlig som mulig som filmskaper", fortsatte han. "Jeg gjorde mitt beste for å beholde bokens poesi, atmosfæren, fargene, lukten, alt jeg følte da jeg leste boken. Jeg prøvde."

Det er tydelig at Villeneuve har et beundrende utgangspunkt for sin filmatisering. Regissøren, som nå er 56 år, leste Frank Herberts verk første gang da han var 14 år, og har vært betatt av det siden. Selv etter å ha jobbet i seks år for å gi oss begge Dune-filmene, ønsker Villeneuve fortsatt å lage en filmatisering av Dune: Messiah. Det er ett av tre filmmanus han jobber med for øyeblikket.

"Dune Messiah bør være den siste Dune-filmen for meg", legger han til, og bekrefter at vi ikke kommer til å få filmatiseringer av hver av Herberts sprø bøker.

Hvor mange Dune-filmer vil du se?