Denis Villeneuve vil bare gjøre Dune: Messiah hvis den er bedre enn del to.

Dune: Part Two har gått sin seiersgang på kinoen den siste tiden, og har spilt inn over en halv milliard dollar på bare et par uker. Villeneuves sci-fi-epos kan føles som et magnum opus, men regissøren er på jakt etter enda større høyder i en eventuell tredje film.

I en samtale med Empire snakket Villeneuve om muligheten for å lage Dune: Messiah, en filmatisering av den andre boken i Frank Herberts serie. Det ser ikke ut til at vi kommer tilbake til Arrakis med en gang. "I seks år var jeg på Arrakis non-stop, og jeg tror det vil være sunt å ta et lite skritt tilbake", sa Villeneuve. "Først må vi sørge for at vi har et sterkt manus. Det jeg vil unngå, er å ikke ha noe klart. Jeg har aldri gjort det, og nå føler jeg at det kan være farlig på grunn av entusiasmen. Vi må sørge for at alle ideene er på papiret."

"Hvis vi går tilbake, må det være ekte, det må være relevant", fortsatte han. "Hvis jeg noen gang gjør Dune Messiah, [er det] fordi den kommer til å bli bedre enn del to. Ellers gjør jeg det ikke."

Dune: Messiah vil helt sikkert bli mindre actionfylt enn del to, med mindre det gjøres store endringer. Med tanke på hvordan Villeneuves andre film slutter, er det sannsynlig at vi får se noen store endringer i forhold til handlingen i bøkene.