Denis Villeneuve vil sette opp Dune: Messiah slik at en annen regissør kan fortsette historien

Til tross for at han har sagt at han vil ha en pause fra sand etter å ha fullført Dune: Part Two, ser det ut til at Denis Villeneuve ikke kan få nok av Arrakis. Hans neste prosjekt blir Dune: Messiah, med premiere i 2026.

Dette blir imidlertid Villeneuves siste tur til Arrakis, noe han bekreftet i et intervju med Vanity Fair. Det betyr ikke nødvendigvis at det er den siste Dune-filmen vi får se, for det finnes mange flere bøker å filmatisere, og Villeneuve ser gjerne at noen andre tar på seg utfordringen med å filmatisere Herberts univers.

"Jeg tror det ville være en god idé for meg å sørge for at [at] det finnes frø i prosjektet hvis noen ønsker å gjøre noe annet etterpå, for det er vakre bøker", sa Villeneuve. "Men jeg lukker ikke døren. Jeg kommer ikke til å gjøre det selv, men det kan skje med noen andre."

Hvem tror du kan regissere den tredje, fjerde og femte Dune-boken?