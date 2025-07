Denis Villeneuves Dune: Messias-filmatisering får offisiell tittel

HQ

Til tross for at han så ut til å ønske seg en pause fra ørkensanden etter å ha lagt alt inn i Dune: Part Two, kunne Denis Villeneuve ikke holde seg unna Arrakis, og satte i gang arbeidet med sin tredje Dune-film. En filmatisering av Dune: Messiah-romanen.

Vi har referert til filmen som Dune: Messias en stund nå, men det ser ut til at den offisielle tittelen er litt annerledes. Ifølge Variety vil filmen i stedet bli kalt Dune: Part Three. Handlingen ser ut til å følge boken, der Paul Atreides finner seg til rette i rollen som keiser, mens han beholder hjemmebasen sin på Arrakis.

Det er sannsynlig at denne navneavgjørelsen ble tatt for ikke å forvirre publikum og la dem vite at de var inne for en direkte oppfølger til den siste Dune-filmen. Å kalle den Dune: Messiah kan få noen til å tro at det er en spin-off, på samme måte som Dune: Prophecy.

Dune: Part Three har premiere 16. desember 2026.