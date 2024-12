Denis Villeneuves strenge policy om ikke å bruke telefon på settet

HQ

Denis Villeneuve, visjonæren bak Dune, Blade Runner 2049, Arrival, Prisoners og Sicario, har gjort det klart at distraksjoner som mobiltelefoner ikke har noen plass på filmsettene hans. Ifølge et nylig intervju med Los Angeles Times ser regissøren på film som en samarbeidende og nåtidsfokusert kunstform, der udelt oppmerksomhet er av største betydning. Villeneuves regel om å ikke bruke mobiltelefon har vært en fast regel siden hans tidlige prosjekter, og understreker viktigheten av å være helt oppslukt i den kreative prosessen.

Villeneuve sammenligner filmskaping med andre kunstformer, som maleri og dans, der det kreves total konsentrasjon for å skape meningsfylt arbeid. For ham skal det å si "klipp" ikke resultere i at filmteamet dykker ned i apparatene sine. I stedet insisterer han på å skape et miljø preget av kontakt og oppmerksomhet. Til tross for sin sterke holdning erkjenner Villeneuve at telefonen er avhengighetsskapende i hverdagen, og innrømmer at han er fristet til å koble helt fra.

Det er interessant å merke seg at Villeneuve viderefører sin minimalistiske tilnærming til det fysiske oppsettet av kulissene sine. Inspirert av en ryggskade under arbeidet med Blade Runner 2049 valgte han og filmfotograf Greig Fraser å stå under hele produksjonen av Dune, og unngikk stoler for å fremme fleksibilitet og energi. Stoler var imidlertid fortsatt tilgjengelige for produsenter og andre crewmedlemmer.

Hva synes du om Denis Villeneuves tilnærming?