Denne exploiten i Baldur's Gate III lar deg få en superkraftig gjenstand uten å drepe Karlach

Hvis du vil gjøre noe som helst som ikke er djevelsk i Baldur's Gate III kommer du sannsynligvis til å ende opp med at Wyll blir forvandlet til en djevel. Hvis du vil ha både Karlach og Wyll i gruppen din er det det eneste alternativet. Vel... det var helt til en Redditor kjent som Leyllara fant et smutthull.

For å gjøre dette må du drepe Karlach, men ikke permanent. I utgangspunktet vil du først rekruttere Wyll i Emerald Grove. Deretter dropper du ham, sender ham til leiren og henter oppdraget om å drepe Karlach.

Uten at Karlach vet at det er deg eller utløser dialogen hennes, må du drepe henne. Dette burde ikke være så vanskelig siden hun er på nivå 1, men når du selv er på et tidlig nivå bør du sørge for å være usynlig, forkledd eller bruke Hold Person på henne.

Du må sørge for at hun kan gjenopplives senere, så svev over liket hennes med en Revivify-rull. Deretter drar du tilbake til leiren, der du får besøk av Wylls djevelske beskytter Mizora, som belønner ham for godt utført arbeid og gir ham den infernalske kappen, som gir noen imponerende forsterkninger. Motstandsdyktighet mot ildskade, +1 i rustningsklasse og formelen Ildskjold på nivå 4.

Deretter kan du dra tilbake, gjenopplive Karlach og la spillet fortsette som normalt. Hvis du gjør dette kan det hende at noen dialoger blir feil og du må fortsatt overbevise Wyll og Karlach om at de ikke skal slåss, men bortsett fra det blir ikke Wyll forvandlet til en djevel, og du får et flott bytte. Vinn-vinn, i mine øyne.