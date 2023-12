Denne fantastiske nye The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -kunsten kan bli din.

HQ

På The Game Awards fikk vi ikke bare se nye trailere for videospill og Simu Liu som snakket om foten sin i fem minutter. Vi fikk også se ny kunst til The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i anledning av at det vant prisen for beste action/eventyr.

Hvis du har en Nintendo-konto, kan du logge deg inn på My Nintendo Rewards og beholde denne kunsten, som kan lastes ned enten som telefon- eller skrivebordsbakgrunn. Det er også gratis og koster 0 platinapoeng.

Hvis du er i Nord-Amerika, koster det dessverre 50 platinapoeng, men for oss europeiske brukere er det gratis. Selv om Tears of the Kingdom ikke vant den gjeveste premien, avslørte den i hvert fall det flotteste kunstverket fra arrangementet.