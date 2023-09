Denne Starfield-figuren koster mer enn en Xbox Series

HQ

Vasco, en av Starfield sine (beste) følgesvenner, har nå fått sin egen, superdetaljerte figur. Vi har tidligere rapportert at det var kommet en ny Starfield x Funko-figur, men denne skapelsen fra PureArts er mye mer detaljert, og også mye dyrere.

Hvis du er ute etter denne figuren til å pryde skrivebordet eller utstillingsvinduet må du ut med 369 USD, noe som er en ganske heftig sum. Men som sagt er denne figuren utrolig detaljert, og du kan posere Vasco på mange forskjellige måter, som bildene på nettstedet og videoen nedenfor viser.

Hvis du er en seriøs Starfield-samler kan dette være noe å ha på radaren. Den kommer ikke til å passe for alle, men vi kan ikke nekte for at det er kvalitet i denne figuren, selv om den koster nok til at du får tårer i øynene.