Denne Yoshi-badebomben gjør badetiden til en skrekkscene

Det er ikke mangel på finurlige varer basert på Mario og vennene hans, men Lush' nyeste badebombe er noe utenom det vanlige. Tilsynelatende uskyldig og designet for å se ut som det klassiske Yoshi-egget, perfekt for bobler, lek og moro, hva kan vel gå galt?

For det er akkurat det som skjer til å begynne med. Det skummer, spruter og får litt farge. Men når egget løses opp i vannet, begynner det å sive ut rødt fargestoff, og den hyggelige badestunden forvandles til noe som er som tatt rett ut av en skrekkfilm. Et blodbad!

Reaksjonene lot ikke vente på seg. I klipp som sirkulerer på TikTok og andre plattformer ser man barn som er oppriktig redde, og foreldre som ikke helt vet om de skal le eller gråte. Et innlegg oppsummerer det hele ganske treffende med ordene :

"Takk for at du traumatiserer barna mine"

Det ironiske her er at Lush ellers er kjent for sine ganske barnevennlige produkter, som ofte fokuserer på lek. Men i dette tilfellet med Yoshi-egget har noe tydeligvis gått litt galt. Sjekk ut klippet nedenfor.