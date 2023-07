Denuvo-sjefen: DRM-beskyttelse har "ingen merkbar innvirkning på spillingen"

HQ

Det som i utgangspunktet er bra, kan også snus til det motsatte. Denuvos antipiratbeskyttelse har blitt brukt i mange spill i rundt ti år, spesielt i større titler som er mer sårbare, og fungerer i utgangspunktet som en beskyttelse mot ulovlig fildeling. Det er ikke noe galt i det, men spillere har lenge kritisert DRM-beskyttelsens innvirkning på spillets ytelse - så sent som i år fikk Resident Evil 4 Remake kritikk - og noen mener at den gjør mer skade enn nytte for spillindustrien.

I et nylig intervju med Ars Technica tar imidlertid Steeve Huin, sjefen for Denuvo, avstand fra at spillere kaller ham og Denuvo for "den onde siden" av piratkopiering. Han sier at det hele er basert på en misforståelse om at spillere aldri sammenligner et spill med og uten DRM-beskyttelse.

"Spillere får aldri tilgang til den samme versjonen, beskyttet og ubeskyttet, men disse er ikke sammenlignbare fordi det er forskjellige versjoner. Det er ingen merkbar innvirkning på spillingen på grunn av måten vi gjør ting på."

Som en løsning på problemet planlegger Huin å la media se to versjoner av spill i fremtiden, for å vise at Denuvos Anti-Tamper ikke påvirker ytelsen.

