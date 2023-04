Denzel Washington er tilbake i det siste kapittelet av The Equalizer-serien.

Mens de fleste kjenner Denzel Washington for sine dramaroller, er den berømte og høyt anerkjente skuespilleren også hovedpersonen bak en av de beste nyere actionseriene, The Equalizer. Opprinnelig startet i 2014 med den første filmen i serien, og action-sagaen ser ut til å avsluttes senere i år, når Washington kommer tilbake som Robert McCall i The Equalizer 3.

Med filmen planlagt å åpne på kino 1. september, Sony Pictures har nå gitt ut traileren for filmen, noe som gir oss en ide om hva slags action den vil tilby.

Når det gjelder handlingen for denne filmen, er det grunnleggende sammendraget at McCall befinner seg i Sør-Italia, bare for å oppdage at vennene hans er under kontroll av lokale kriminelle sjefer, noe som snart kommer ut av kontroll og ser handlingskarakteren gå inn for å beskytte de han bryr seg om.