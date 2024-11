Denzel Washington foreslår å endre tittelen på Gladiator II til Pedro I

HQ

Gladiator II -premieren i London blendet ikke bare med sin stjernespekkede røde løper, men også med kameratskapet og humoren mellom to av hovedrolleinnehaverne: Denzel Washington og Pedro Pascal. Under arrangementet ba Pascal frekt Washington om å "fortelle sannheten" om hvorfor han er Denzels favoritt - en utfordring den legendariske skuespilleren møtte med karakteristisk sjarm:

Men utover den lekne spøken, utløser Pascals prestasjon alvorlige diskusjoner om en potensiell Oscar-nominasjon for Best Supporting Actor. Mens Washington, som leverer et imponerende og uforglemmelig portrett, fortsatt er en favoritt til prisen, har kritikerne lagt merke til den emosjonelle dybden og karismaen Pascal tilfører rollen som General Marcus Acacius.

Til tross for at Pedro Pascal er en av de mest elskede og allsidige skuespillerne i sin generasjon, har han ennå ikke mottatt en Oscar-nominasjon. Med Gladiator II kan han endelig få den anerkjennelsen han fortjener. Kritikerne har berømmet hans evne til å levere en overbevisende, flerdimensjonal prestasjon i en rolle som lett kunne ha blitt overskygget av motspillerne.

Om Gladiator II -feberen også fører til Oscar-sus gjenstår å se. Men én ting er sikkert: Med denne prestasjonen har Pascal nok en gang bekreftet sin plass blant vår tids beste skuespillere.