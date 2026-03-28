Depresjon etter spill er tilsynelatende ekte, og RPG-spillere er mest utsatt

Har du noen gang lagt fra deg kontrolleren, sett rulleteksten for et fantastisk spill rulle forbi og følt et stikk av tristhet i brystet? Du er ikke alene, for dette fenomenet - kjent som post-game depression - har nå blitt offisielt studert av forskere ved SWPS University i Warszawa, Polen, og har blitt ansett som så komplekst at det krever videre studier.

Det forskerne fant ut av denne første studien, var (som TheGamer har fanget opp) at RPG-fans er de som har størst risiko for å lide av post-game depresjon.

"Det er i disse spillene at spillerne har størst innflytelse på karakterutviklingen gjennom sine beslutninger, og bygger de sterkeste båndene med karakterene sine. Og jo mer engasjerende spillverdenen er og jo tettere forholdet til karakteren er, desto vanskeligere er det å vende tilbake til virkeligheten når spillet er over," sier Dr. Kamil Janowicz fra Senter for forskning på personlighetsutvikling ved SWPS' institutt for psykologi.

Interessant nok ble det også lagt merke til at de som lider av depresjon etter spill også er mer tilbøyelige til å ha en tendens til å dvele ved hendelser på en pessimistisk måte. Forskerne knytter dette til generelle problemer med å håndtere følelser. De som er overveldet av repeterende og påtrengende tanker, kan også oppleve dem når de spiller og avslutter videospill. Hvis du grubler mye, kan du derfor også være i større risiko.