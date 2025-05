Derbyet i Barcelona varmes opp med anti-Barça-bannere

HQ

Noen ganger ser det ut til at ligakalenderen er laget med baktanker, spesielt når det er et tilfeldig derby som skal avgjøre mesterskapet. Det skjedde for to år siden, i sesongen 2022-23, da Barça vant LaLiga mot RCD Espanyol i Cornellà. Denne sesongen ønsker laget fra Cornellà de Llobregat å sikre at de blir værende i neste utgave av turneringen, og Barcelona ønsker å feire Liga-tittelen, så kveldens kamp, klokken 21:30 CEST, 20:30 BST, kommer til å bli en affære med høy innsats.

Fiendskapet mellom Culers og Pericos er ingen hemmelighet for noen, og de siste årene, med blaugrana-dominansen, har det blitt forsterket. Med bare noen timer igjen til kampen har det psykologiske spillet til Perico-supporterne allerede begynt, og bannere med hatbudskap mot Barcelona fra de blåhvites supportergruppe "La Curva" er hengt opp i ulike deler av byen.

Perico-laget ønsker å bevise at de er kvalifisert for å holde seg i den spanske toppdivisjonen, så vi kan forvente oss mange tilskuere til kampen mot de største rivalene.

Hvem tror du vil vinne kampen? Vi leser deg.