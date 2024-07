Derfor er ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 SUPER det perfekte oppgraderingskortet

Moderne spill har blitt mer krevende, og høy bildefrekvens er nesten et absolutt minimum i mange spill. Derfor trenger du et nytt grafikkort som ikke koster skjorta eller går på kompromiss med design eller kjøling.

Vi har laget en kort video for å vise deg hvor enkelt det er å installere og hvilke forbedringer du kan forvente.

HQ

Å installere et nytt grafikkort i et eksisterende system er en lek, to skruer og noen få klikk. Det er alt. Og nå som vi har fått det ut av veien: hvilket bør du velge? Asus' TUF-serie av Nvidia RTX 40-kort gir deg den perfekte blandingen av byggekvalitet, utseende, pris og langsiktig pålitelighet.

TUF-serien er et robust bygget kort med komponenter av militær kvalitet der GPU-brikken er plassert i et metallkabinett med massive, tredoble vifter som gir rikelig med kjøling, samtidig som de kan konfigureres for å minimere støy. For de som vil ha mer, er det alltid mulighet til å overklokke, ettersom kortets kjøling er designet for å tilby nettopp det.

Alt dette er nødvendig for å sikre de beste forholdene, og de får hjelp av banebrytende programvareløsninger som Nvidia DLSS 3.5, et svært avansert AI-forbedret system som eksisterte lenge før AI ble et moteord. Denne teknologien kan ikke bare forbedre bildekvaliteten, men også beregne nye bilder ved å analysere to bilder i ett og ut fra dem generere det som skal være mellom dem i sanntid. Enkelt sagt: høyere fps.

Det har til og med dedikert maskinvare for å redusere systemforsinkelsen betydelig, og andre dedikerte prosessorkjerner for å beregne skygger i spillet, lys og til og med lysrefleksjon på overflater, slik at det kan se forskjell på ulike typer materialer, reflekterende overflater og vinkler, til tross for at alt er rent digitalt, noe som skaper en virkelig imponerende visuell opplevelse. Selv når du bare ser på en video i nettleseren vil Nvidia-grafikkortet ditt arbeide for å forbedre bildet, fjerne bildeartefakter og få videoen til å se skarpere og klarere ut.