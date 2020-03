Derfor fikk vi aldri Half-Life 2: Episode 3

Etter hvert som årene har gått har enkelte personer hos Valve delt litt informasjon om hvorfor Half-Life 2: Episode 3 ikke ble en realitet, men det er greit med et skikkelig svar og en påminnelse.

I et intervju med IGN sier level-designeren Dario Casali at det er flere grunner til at vi aldri fikk se den tredje episoden. For det første innså de etter de to første episodene at det å utvikle et spill og en spillmotor (Source) samtidig bare førte til rot og mye arbeid rett i søpla. Dette ble bare et enda større problem da det viste seg at ambisjonene fortsatte å bli stadig større for hvert prosjekt. Planen om å slippe små utvidelser til Half-Life 2 hvert år ble meget vanskelig med utviklere som ville tilføre stadig mer i hver del slik at det etter hvert føltes som skikkelige oppfølgere. Det hele toppet seg med at de aldri ble helt fornøyde med kvaliteten. Casali sier at Valve er et studio som aldri vil slippe et prosjekt de ikke ser et stort potensiale i eller som ikke fungerer (han glemmer visst Artifact:P), så med forventninger og håp om at Half-Life 2: Episode 3 skulle fortsette å sette nye standarder levde aldri planene eller arbeidet deres opp til disse. Dermed kan vi nok slippe å gjenopplive drømmene om en tredje episode, men Half-Life: Alyx viser i alle fall at Valve fortsatt kan sette nye standarder, så kanskje er ikke Half-Life 3 utelukket. Enten på tv-skjermen eller i virtual reality...