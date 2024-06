Derfor har ikke GTA eller Red Dead Redemption blitt film

HQ

Det kan virke rart at vi aldri har sett en Grand Theft Auto-film. Alle brikkene ser ut til å være der. En tydelig fortelling å følge, en IP som selger utrolig godt og mange unnskyldninger for å ha klassiske Hollywood-blockbuster-ting som eksplosjoner og raske biler.

Men ifølge Rockstars medgrunnlegger Dan Houser har en Grand Theft Auto- eller Red Dead-film aldri føltes riktig. I en samtale med The Ankler avslørte han at det var mange ganger i løpet av hans tid i Rockstar hvor han ble kontaktet om en film.

"Etter noen pinlige møter spurte vi [lederne], hvorfor skulle vi gjøre dette?" sa Houser. Tilsynelatende fikk dette spørsmålet svaret "du får lage en film".

"Og vi ville sagt: Nei, det du har beskrevet er at du lager en film, og vi har ingen kontroll og tar en enorm risiko som vi kommer til å ende opp med å betale for med noe som tilhører oss", sa Houser. "De trodde vi ville bli blendet av lysene, og det var bare ikke tilfelle. Vi hadde det vi anså for å være en immateriell eiendom verdt flere milliarder dollar, og økonomien ga aldri mening. Risikoen ga aldri mening. På den tiden var oppfatningen at spill laget filmer av dårlig kvalitet."

Houser og co. holdt seg til sitt, og fikk Grand Theft Auto til å utmerke seg som en videospillserie først og fremst. Det samme gjaldt for Red Dead, og selv om begge kan virke lett å tilpasse, ligger problemet i at Rockstar overlot sin baby til et studio.