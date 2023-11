Derfor har Venom bare én svakhet i Marvel's Spider-Man 2

HQ

Hvis du er tegneseriefan, har du kanskje lagt merke til at Venom mangler noen av sine viktigste egenskaper i Marvel's Spider-Man 2. Han har nemlig ikke like mange svakheter. I Spider-Man-tegneseriene er Venom kjent for å være svak for ild, støy, elektrisitet og andre utenomjordiske vesener.

Marvel's Spider-Man 2 har imidlertid valgt en enklere tilnærming, og Venom er bare svak for høyfrekvente lyder. Spillets regissør, Bryan Intihar, forklarte til IGN hvorfor ild ikke stopper symbioten i spillet.

"Opprinnelig hadde symbioten fem forskjellige svakheter", sier Intihar. <em>"Og vi tenkte: 'Herregud, hvordan skal vi kommunisere alle disse forskjellige tingene?'". Vi tenkte: 'Vet du hva, i vårt univers holder vi oss til høyfrekvent lyd'."

Det gjør det enklere å la Venom bare være svak for lyd, siden det også betyr at vi ikke trenger ekstra dingser som skyter ild, men det hadde også vært kult å se en svakhet for elektrisitet, spesielt med tanke på Miles' forbedrede giftkrefter i spillet.