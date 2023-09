Derfor mangler den ikoniske New York-bygningen i Marvel's Spider-Man 2

HQ

Selv om Marvel's Spider-Man 2 har blitt klart bedre enn det første spillet når det gjelder det visuelle, kommer vi til å mangle en sentral del av New Yorks arkitektur, nemlig Chrysler Building.

Insomniac bekrefter overfor New York Times at de ikke kom til enighet med rettighetshaverne til bygningen. Derfor vil den ikke kunne vises. Dette var også tilfellet i Spider-Man: Miles Morales fra 2020, men interessant nok var bygningen til stede i det opprinnelige spillet fra 2018.

Vi tror fortsatt at New York kommer til å bli en fantastisk by å utforske, og som et nytt skjermbilde av Times Square viser er det også en by som er tettere befolket enn i 2018-spillet.