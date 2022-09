Derfor takket Mel Gibson nei til rollen som Bond

HQ

Tilbake i 1973 tok Rober Moore over som James Bond etter Sean Connery. Selv om Moore endte opp med å lage en rekke filmer, var det helt klart usikkerhetsmomenter i begynnelsen, for tilsynelatende tok studioet MGM kontakt med Mel Gibson noen år senere. I den perioden hadde han hatt stor suksess med Mad Max-filmene, og de ønsket å høre om han ville ta over rollen.

I et intervju med JoBlo sier Gibson nå at han takket nei til rollen. Han ønsket ikke å "sette seg fast", som skuespillerne som portretterer Bond ender opp med:

"Jeg ble tilbudt James Bond-filmene da jeg var tjueseks år, som er for førti år siden, ok? Og de sa, hei, vi vil at du skal bli den neste James Bond. Og jeg tenkte på det; Jeg var i Australia, jeg jobbet med Peter Weir. Og jeg tenkte på det, og jeg avviste det liksom - av den grunn. Fordi jeg tenkte, se hva som skjedde med stakkars Sean, han ble sittende fast der i tre tiår."

Synes du han hadde passet til rollen som Bond?