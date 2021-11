Desember byr på flere titalls spennende annonseringer og nyheter

HQ

Klokken 02 den 10. desember vil et nytt The Game Awards-show gå av stabelen, og i kjent stil betyr ikke dette bare velfortjent oppmerksomhet og ære for verdens mest talentfulle utviklere. Geoff Keighley har som vanlig tenkt å fylle showet med veldig mange trailere fra både annonserte og hemmelige spill også, og nå vet vi litt mer om hva som er i vente.

Brian Crecente har nemlig lagt ut et intervju med The Game Awards-skaperen hvor sistnevnte røper et par interessante detaljer. Blant annet forteller Keighley at mellom 40 og 50 spill vil vises frem i løpet av natten, og at disse blant annet inkluderer annonseringen av et tosifret antall nye spill. Flesteparten av spillene som skal vises har planlagt lansering i 2022 eller 2023, og i kjent stil hyper han opp det hele med å si at vi skal få se hva kraften i de nye konsollene kan få til. Her er det altså bare å glede seg.