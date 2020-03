Designer foreslår hvordan PlayStation 5 kan se ut

Nei, vi vet enda ikke hvordan PlayStation 5 ser ut, og det er vanskelig å forutse når Sony vil avduke konsollen, særlig tatt i betraktning av at de ikke deltaer på årets E3-messe heller.

Så inntil videre har vi bare spekulasjon, og solide forslag fra dyktige grafiske designere, og det er et slikt et vi har her i dag. Mer spesifikt har hollandske Let's Go Digital i samarbeid med designer Jermaine Smit (som også går under navnet Concept Creator), skapt et PS5- og DualShock 5-design, som vi synes ser ganske ålreit ut.

Du kan se designet på bildene nedenfor. Ville du vært fornøyd om konsollen så slik ut?