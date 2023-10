Desperado-regissøren vil tone ned volden i fremtidige filmer

HQ

Robert Rodriguez er bekymret for den eskalerende våpenvolden, ikke bare i USA, men også i Mexico. Dette får ham også til å nøle når det gjelder å lage flere oppfølgere til sine tidligere actionfilmer som From Dusk Till Dawn og Desperado - som nesten alle handlet om våpenvold.

For selv om han gjerne vil fortsette å jobbe med disse seriene påpeker Rodriguez i et intervju med The Wrap også hvor uansvarlig det ville være av ham, og at han rett og slett ikke kan gjøre det med god samvittighet med tanke på hvor mange skyteepisoder det er i verden akkurat nå:

"Jeg skulle gjerne tatt opp igjen "Desperado"-serien. Jeg synes den var langt forut for sin tid. For meg er det veldig vanskelig å gjøre noe med våpen i dag. Våpenvolden har kommet ut av kontroll. Selv disse er veldig ironiske og morsomme.

Det er bare vanskelig å gjøre.

Det er alltid noen forferdelige skyteepisoder, og du tenker bare: "Jeg vet ikke om jeg kan gjøre noe ansvarlig med våpen. Jeg elsker de filmene, de er så morsomme. De er som "Spy Kids" for voksne, med gitarkofferter som avfyrte raketter og dingser i massevis. Det var fortsatt laget av barn. Men glorifiseringen av det ville vært vanskelig for meg å gjøre på en ansvarlig måte."

