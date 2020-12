Desperados III-utvikler kommer nå til å utgi deres egne spill

Du ser på Annonser

Desperados III endte med å bli tatt ganske godt i mot både av anmeldere og spillere, og det har også vært en så god opplevelse for utvikleren Mimimi Productions at de fra nå av ønsker å klare seg på egen hånd, i stedet for å jobbe for store utgivere som THQ Nordic, som ga ut Desperados III.

Mimimi Productions har avslørt via deres hjemmeside at de fra nå av kommer til å være helt selvforsynende, altså at de både vil utvikle og utgi deres egne titler. Dette er blitt mer populært med årene, og blant annet Bungie har tilsynelatende suksess med samme modell.

De jobber nå på deres neste spill, som har kodenavnet "Codename Süßkartoffel", og det utvikles blant annet gjennom støtte fra det tyske kunstfondet.

Vi gleder oss til å høre mer om dette.