Destiny 2: Beyond Light bygger opp til intriger med historietrailer

Etter en to måneder lang utsettelse nærmer endelig lanseringen av Destiny 2: Beyond Light seg, og dette markerer Bungie med å gi noen saftige godbiter til de som er sultne på mer historie.

Studioet har gitt oss en historietrailer som viser at den mystiske Eramis slettes ikke er en Fallen vi skal fnyse av, for med både oppildende taler og Stasis-krefter er det tydelig at hun og følgerne vil gi oss hard motstand når Destiny 2: Beyond Light slippes den 10. november. Heldigvis virker det som om vi skal bli bedre kjent med vår hemmelighetsfulle Exo-venn også, så vi får se om denne utvidelsen blir like historiemessig interessant som traileren får det til å virke som.