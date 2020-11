Bungies omtalte looter-shooter Destiny 2 blir tilgjengelig som "free to play" på Google Stadia fra og med i dag (19 november). Dette tilbudet inkluderer grunnspillet...

Destiny 2: Beyond Light er rett rundt hjørnet, og med introduksjonen av den ny utvidelsen står spillet overfor en helt ny lansering, fylt med endringer, nytt innhold og...

Etter en to måneder lang utsettelse nærmer endelig lanseringen av Destiny 2: Beyond Light seg, og dette markerer Bungie med å gi noen saftige godbiter til de som er...

Bungie var relativt tidlig ute med å bekrefte at Destiny 2 vil forbedres på PlayStation 5 og Xbox Series, men nå vet vi akkurat hvordan spillet vil bli bedre på de...

I Destiny 2s kommende utvidelse, Beyond Light, skal du reise til Jupiters måne, Europa, og utforske den iskalde overflaten. Men du skal også under den, og den seneste...

Ny Destiny: Beyond Light-trailer tar oss med til Europa

den 23 september 2020 klokken 13:35 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Den kommende utvidelsen til Destiny 2, Beyond Light, introduserer spillerne for månen Europa, og her venter nye utfordringer, fiender, loot og masse mer. I går utga...